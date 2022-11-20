Politika

Jina Emini protestoları sürüyor: Bir idam cezası daha

İran'da Jina (Mahsa) Emini'nin katledilmesi sonrası başlayan protestolarla ilgili bir kişi daha yargılandığı davada idama mahkum edildi.
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İran İran Jina Emini protestolar İdam cezası

HABER MERKEZİ

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, başkent Tahran'daki Settar Han Caddesi'ndeki olaylara karıştığı öne sürülen bir kişi hakkında idam kararı verildi.

İsmi açıklanmayan mahkumun, "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle çatışma, bir emniyet mensubunu yaralama, korku ve dehşet salma" suçlamasıyla idama çarptırıldığı kaydedildi.

Söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Tahran Devrim Mahkemesi önceki günlerde benzer suçlardan 5 göstericiye daha idam cezası vermişti.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise dün yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 50 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Yargı Erki, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerdeki olaylarla bağlantılı 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

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