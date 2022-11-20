Spor

Dünya Kupası’nda ilk maç: Ekvador Katar'ı 2-0 yendi

2022 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Ekvador, Katar’ı 2-0 mağlup etti.
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dünya Dünya Kupası Ekvador Katar

HABER MERKEZİ

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. . 

Maçın henüz ikinci dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Enner Valencia, ceza sahasında Saad Al Sheeb'in müdahalesiyle yerde kaldı. Daniele Orsato, beyaz noktayı gösterirken Katar kalecisine de sarı kart gösterdi.

Maçın 16'ıncı dakikasında penaltıyı kullanan Enner Valencia, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydetti. 

Maçta üstün bir oyun sergileyen Ekvador, 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Angelo Preciado'nun ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Valencia, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İlk yarı Ekvador'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 

Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar olsa da taraflar golle sonuçlandıramadı. Ekvador maçı, Enner Valencia'nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

 

 

 

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