Dünya Kupası’nda ilk maç: Ekvador Katar'ı 2-0 yendi

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2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. .

Maçın henüz ikinci dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Enner Valencia, ceza sahasında Saad Al Sheeb'in müdahalesiyle yerde kaldı. Daniele Orsato, beyaz noktayı gösterirken Katar kalecisine de sarı kart gösterdi.

Maçın 16'ıncı dakikasında penaltıyı kullanan Enner Valencia, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydetti.

Maçta üstün bir oyun sergileyen Ekvador, 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Angelo Preciado'nun ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Valencia, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İlk yarı Ekvador'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar olsa da taraflar golle sonuçlandıramadı. Ekvador maçı, Enner Valencia'nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazandı.