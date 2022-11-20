ABD ve Irak’tan terörle ortak mücadele vurgusu

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ile görüştü.

Görüşmede Irak - ABD ilişkileri ve iki ülke arasındaki stratejik anlaşmanın uygulanması ele alındı.

Tarafların terörle ortak mücadele vurgusu yaptığı görüşmede Alina Romanowski, Irak’ta ABD vatandaşı Stephen Troell'ün öldürülmesinde rolü olanların yakalanması konusunda Bağdat ve Washington arasında işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

8 Kaısm’da Irak’ın başkenti Bağdat’ta 45 yaşındaki Stephen Troell adlı ABD vatandaşı vurularak öldürülmüştü.

Irak basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Troell’in kendisini kaçırmaya yönelik başarısız bir girişimin ardından vurularak öldürüldüğü belirtilerek, Karrada semtindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve hastane raporunda ölüm nedeninin ateşli silahla vurulma olduğu aktarılmıştı..

Troell’in üzerinden İngilizce öğretmeni olduğunu gösteren bir kimlik kartı çıktığı ifade edilen haberlerde, Troell’in ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na bağlı bir yardım örgütü için çalıştığı kaydedilmişti.