İran’dan Irak’a Rojhilat partilerinin silahsızlandırılması talebi

ERBİL (K24)

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Sadık yaptığı açıklamada, Tahran’ın Bağdat’tan Kürdistan Bölgesi sınırlarını beraber kontrol etme talebinde bulunduğunu belirtti.

Muhammed Kazım Sadık Irak hükümetinden Rojhilat partilerini silahsızlandırmasını ve parti üyelerini kamplara göndermesini istediklerini ifade etti.

İran Büyükelçisi Irak’la iki ülkenin mahkemelerinin haklarında arama kararı çıkarılanların teslim edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını da sözlerine ekledi.

KOYE VE ZIRGWÊZ'E SALDIRI

14 Kasım’da Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.