Erbil ve Süleymaniye'de Doğu Kürdistan partilerine bombardıman

ERBİL (K24)

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı bombalandı.

Doğu #Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki Cejinkan Kampı’na kamikaze İHA’yla saldırı anı



📹PDK-İ pic.twitter.com/kVieesezQ5 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 21, 2022

Saldırılar üzerinde Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm hastaneler ve acil yardım ekipleri teyakkuza geçti.

K24’e konuşan Koye Kaymakamı Tarık Haydari, bölgeye 3 füzenin düştüğünü ve bunların insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenmiş olabileceğini söyledi. Haydari, 2 füzenin Azadi Kampı’ndaki sağlık ocağı yakınlarına düştüğü bilgisini paylaştı.

K24’e konuşan KDP-İ yöneticisi Ali Budaxi, Behzad isminde bir Peşmergelerinin bombardımanda şehit düştüğünü söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahının vurulma anları pic.twitter.com/fZQyldLGMN — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 21, 2022

Koye’deki Şehid Xalid Hastanesi’nden bildiren muhabirimiz, yaşamını yitiren Peşmerge’nin cenazesinin buraya getirildiğini ayrıca bazı yaralı Peşmergelerin olduğu bilgisinin hastaneye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hawezi K24’e yaptığı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin bombardıman nedeniyle olay yerine yaklaşamadığını kaydetti. Hawezi, bölgede yaşayan vatandaşların psikolojik olarak da bombardımanlardan etkilendiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin de bombardıman tehlikesi nedeniyle kimsenin bölgeye yaklaşmaması uyarısında bulunduğu belirtildi.

Erbil’in Bahirke beldesindeki Cejinkan Kampı’na kamikaze İHA’yla saldırıdan sonra silah sesleri duyuldu pic.twitter.com/E5ogIrbODG — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 21, 2022

Bahirke’deki Cejnikan Kampı’nda da iki sivilin hafif şekilde yaralandığı, tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

İRAN’IN KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NE YÖNELİK SALDIRILARI

14 Kasım’da da Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan Komele karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İHA ve füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Eylül'de yine “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.