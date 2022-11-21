Politika

ABD: İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırılarını kınıyoruz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kınadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan ABD İran saldırılar Kürdistan Bölgesi kınama

ERBİL (K24)

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla yaptığı açıklamada “İran’ın bu sabaha doğru Kürdistan Bölgesi’ne roket ve drone’larla gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz” dedi.

Saldırıları yasaların çiğnenmesi olarak niteleyen Kurilla, “Bu saldırılar Iraklı vatandaşların hayatlarını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı

Söz konusu saldırılarla Irak’ın egemenliğinin ihlal edildiğini vurgulayan CENTCOM Komutanı, “Bu tür saldırılar Irak’ın ve Ortadoğu’nun huzurunu tehdit ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı bombalandı.

K24’e konuşan KDP-İ yöneticisi Ali Budaxi, Behzad isminde bir Peşmergelerinin bombardımanda şehit düştüğünü söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv