ABD: İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırılarını kınıyoruz

ERBİL (K24)

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla yaptığı açıklamada “İran’ın bu sabaha doğru Kürdistan Bölgesi’ne roket ve drone’larla gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz” dedi.

Saldırıları yasaların çiğnenmesi olarak niteleyen Kurilla, “Bu saldırılar Iraklı vatandaşların hayatlarını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı

Söz konusu saldırılarla Irak’ın egemenliğinin ihlal edildiğini vurgulayan CENTCOM Komutanı, “Bu tür saldırılar Irak’ın ve Ortadoğu’nun huzurunu tehdit ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı bombalandı.

K24’e konuşan KDP-İ yöneticisi Ali Budaxi, Behzad isminde bir Peşmergelerinin bombardımanda şehit düştüğünü söyledi.