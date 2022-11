ABD Dışişleri Bakanı’ndan Mahabad mesajı: Derin endişe duyuyoruz

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İranlı yetkililerin özellikle Mahabad şehrinde protestoculara karşı şiddeti artırmasından büyük endişe duyuyoruz” dedi.

Blinken mesajının devamında, “İran halkını desteklediğimiz için, olaya karışanlara hesap sormaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Greatly concerned that Iranian authorities are reportedly escalating violence against protesters, particularly in the city of Mahabad. We continue to pursue accountability for those involved, as we support the Iranian people.