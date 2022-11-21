Politika

ABD Dışişleri Bakanı’ndan Mahabad mesajı: Derin endişe duyuyoruz

Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentindeki gösterilere şiddetle karşılık verilmesi ABD’nin tepkisini çekti.
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kürdistan Antony Blinken Mahabad Doğu Kürdistan İran

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İranlı yetkililerin özellikle Mahabad şehrinde protestoculara karşı şiddeti artırmasından büyük endişe duyuyoruz” dedi.

Blinken mesajının devamında, “İran halkını desteklediğimiz için, olaya karışanlara hesap sormaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kürt kadını Jina Emini’nin Tahran’da gözaltına alındıktan sonra gördüğü muamele sonucu yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran’da devam ediyor.

İran güvenlik güçleri son günlerde özellikle Mahabad’da göstericilere yönelik şiddetin dozunu artırmış durumda. Hedef gözetilerek açılan ateşte çok sayıda gösterici yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İran yönetiminin kente zırhlı birlikler ve güç takviyesinde bulunduğu görüldü.

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