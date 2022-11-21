Kerkük’te DAİŞ’e bombardıman
HABER MERKEZİ
Irak Güvenlik İletişim Ağı tarafından yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarının Kerkük'ün batısında DAİŞ mensuplarının kullandığı sığınakların bombalandığını duyurdu.
Açıklamada, 3 sığınağın imha edildiği kaydedildi.
DAİŞ’e yönelik bu bombardıman, Çarşamba günü Kerkük’te dört Irak askerinin öldürülmesinden sonra gerçekleşti.
Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde silahlı bir grup, Kerkük’te bir askeri noktaya baskın düzenleyerek 4 Irak askerinin kafasını keserek infaz etmişti.
16 Ekim 2017 olayları sonrası Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasında kalan bölgede ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle sık sık saldırılar yaşanıyor.