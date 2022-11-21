Politika

Almanya’dan İran’a: Saldırıları derhal durdurun

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısı yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Almanya İran hava saldırıları

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu, İran’ın gece saatlerinde Kürdistan Bölgesi’ndeki Doğu Kürdistan (Rojhilat) partileri ve kamplara yönelik saldırılarıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.

Açıklamada, “İran'ın Kürdistan Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik yenilenen füze ve drone saldırılarını şiddetle kınadığımızı yineliyoruz” denildi.

Saldırıların, Irak’ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine yönelik bir başka aleni ihlalini oluşturduğu belirtilen açıklamada, “İran'a bu saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv