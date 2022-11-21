Almanya’dan İran’a: Saldırıları derhal durdurun

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu, İran’ın gece saatlerinde Kürdistan Bölgesi’ndeki Doğu Kürdistan (Rojhilat) partileri ve kamplara yönelik saldırılarıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.

Açıklamada, “İran'ın Kürdistan Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik yenilenen füze ve drone saldırılarını şiddetle kınadığımızı yineliyoruz” denildi.

Saldırıların, Irak’ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine yönelik bir başka aleni ihlalini oluşturduğu belirtilen açıklamada, “İran'a bu saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.