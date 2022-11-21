İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları | BM: Trajediye neden olur

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), İran tarafından gece saatlerinde Kürdistan Bölgesi’ne düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

“Irak'ın egemenliğini ihlal eden ve tekrarlanan saldırılar sona ermelidir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu tür bir saldırganlık sadece pervasızca gerilimi artırmakla kalmaz, aynı zamanda trajediye de neden olur. Komşu bir ülkenin çözmeye çalıştığı dış hesap ne olursa olsun, ilerleme kaydetmenin tek yolu diplomatik araçların kullanılmasıdır.”

İRAN’DAN FÜZE VE İHA SALDIRILARI

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.