Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden uluslararası topluma çağrı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, İran’ın gece düzenlenen saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“İran tarafından Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik devamlı ihlallerin hiçbir gerekçesi yok” denilen açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti’nin dün gece Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu tür saldırıların uluslararası yasa ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İran’dan saldırılarını durdurmasını isteyen Kürdistan Bölgesi Hükümeti, istikrarın şiddetle sağlanamayacağını kaydetti.

Hükümet, Irak yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, İran’ın son dönemde artan saldırılarıyla ilgili net bir tavır sergilemesini istedi.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.