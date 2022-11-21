Kızılhaç’tan uyarı: Afgan halkı hayatta kalma mücadelesi verecek

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Taliban’ın Ağustos 2021'de Afganistan’da iktidarı ele geçirmesiyle ekonomi dibe vurdu, ülkede köklü değişiklikler ve temel bir dönüşüm yaşandı.

Dış yardımların bir anda kesilmesiyle milyonlarca kişi yoksulluğa ve açlığa sürüklendi.

Kızılhaç Örgütü Operasyon Direktörü Martin Schuepp, verdiği bir mülakatta yaklaşan ve ağır geçmesi beklenen kış dönemine atıfla, "Ekonomik zorluklar var. Bu çok ciddi bir durum. İnsanlar hayatta kalmak için mücadele edecek" ifadesini kullandı.

Taliban yöneticilerine uygulanan yaptırım, banka transferlerinin durdurulması ve milyarlarca dolarlık Afganistan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin dondurulmasına ilaveten ABD ve NATO güçlerinin çekilmesinin yanı sıra ülkenin dış yardımlara bağımlı ekonomisini destekleyen küresel kurumlara ve dışarıdan gelen paraya erişim zaten kısıtlanmıştı.

Schuepp, kışın başlamasıyla birlikte ülkenin yarısının zaten karşı karşıya olduğu akut insani ihtiyaçların daha da artacağına dikkat çekti.

Fiyatların çeşitli nedenlerden dolayı yükseldiğini anımsatan ICRC yetkilisi, "Giderek daha fazla sayıda Afgan'ın geçinebilmek için (ev) eşyalarını satmak zorunda kaldığına, bir yandan ısınmak için malzeme almak zorunda kalırken diğer yandan da gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri için artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığına şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.