Politika

Kürdistan Anti Terör: 7 DAİŞ’li Irak’a teslim edildi

Kürdistan Anti Terör, başkent Erbil’de yakalanan DAİŞ mensubunu Irak Anti Terör Birimi’ne teslim edildiğini açıkladı.
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kürdistan Kürdistan Anti Terör Irak DAİŞ mensupları teslim

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada başkent Erbil’de yakalanan 7 terör örgütü DAİŞ mensubunun Irak Anti Terör Birimi’ne teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada adları belirtilen 7 kişinin DAİŞ terör örgütüne mensup olduğu ve örgüt adına eylemler gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Açıklamada söz konusu DAİŞ mensuplarının Irak mahkemesinin kararı ve Irak Anti Terör Birimi’nin talebi doğrultusunda teslim edildiği bilgisine yer verildi.

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