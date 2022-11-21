Kürdistan Anti Terör: 7 DAİŞ’li Irak’a teslim edildi
ERBİL (K24)
Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada başkent Erbil’de yakalanan 7 terör örgütü DAİŞ mensubunun Irak Anti Terör Birimi’ne teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada adları belirtilen 7 kişinin DAİŞ terör örgütüne mensup olduğu ve örgüt adına eylemler gerçekleştirdikleri ifade edildi.
Açıklamada söz konusu DAİŞ mensuplarının Irak mahkemesinin kararı ve Irak Anti Terör Birimi’nin talebi doğrultusunda teslim edildiği bilgisine yer verildi.