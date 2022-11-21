Antep'te havan toplu saldırı: 3 ölü

HABER MERKEZİ

Antep'in Karkamış ilçesine havan toplu saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yönlendirildiği olay sonucunda ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sınıra yakın bölgede bulunan Kocatepe İlköğretim Okulu ve seyir halinde bulunan bir tır isabet alırken, bazı toplar ise boş yol, arazi, ev ve bahçelere isabet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının havan topuyla yapıldığını, saldırı sonucunda 1'i çocuk, 1'i öğretmen olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

#Antep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenlendi. Saldırının düzenlendiği bölgeden görüntüler... pic.twitter.com/RRp8zHbszx — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 21, 2022

#Antep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenlendi. Saldırının düzenlendiği bölgeden görüntüler... pic.twitter.com/g7yx1ynNhG — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 21, 2022

#Antep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan topu saldırısında çok sayıda ev ve araç hasar gördü



📸AA pic.twitter.com/K9FkuCNxfU — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 21, 2022

İlçeye dün de roket saldırısı yapılmıştı. Karkamış'a atılan dört roket boş alana isabet etmişti.

Ayrıca Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düzenlenen roket saldırısında 1 asker ile 7 özel harekat polisi yaralanmıştı. (Kaynak: Ajanslar)