Danimarka Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’nin konumunun önemine vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Danimarka’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Christian Thorning’i kabul etti.

Kabulde yeni görevinden Christian Thorning’i kutlayan Başbakan, kendisine başarılar diledi ve Kürdistan Bölgesi’nin Danimarka ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Danimarka’nın yeni Bağdat Büyükelçisi, yardım ve desteklerinden Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumlarına teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nin konumunun Irak ve bölge açısından önemine vurgu yaptı.

Christian Thorning, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve huzurunun korunması ve hükümetin reform süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.