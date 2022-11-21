Politika

Danimarka Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’nin konumunun önemine vurgu

Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelen Danimarka’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Christian Thorning, Kürdistan Bölgesi’nin konumunun önemine vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Christian Thorning görüşme Danimarka

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Danimarka’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Christian Thorning’i kabul etti.

Kabulde yeni görevinden Christian Thorning’i kutlayan Başbakan, kendisine başarılar diledi ve Kürdistan Bölgesi’nin Danimarka ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Danimarka’nın yeni Bağdat Büyükelçisi, yardım ve desteklerinden Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumlarına teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nin konumunun Irak ve bölge açısından önemine vurgu yaptı.

Christian Thorning, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve huzurunun korunması ve hükümetin reform süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv