Politika

İngiltere’den İran’a: Mesajımız net, durun!

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, “İngiltere, Kürdistan Bölgesi ile beraber yasadığı saldırıların karşısında duruyor, mesajımız net; durun” dedi.
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İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt
İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt
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ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, yaptığı açıklamada İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

David Hunt, “Kürdistan Bölgesi vatandaşları bir kez daha İran devrim Muhafızları’nın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarla karşı karşıya kaldı” dedi.

“İngiltere, Kürdistan Bölgesi ile beraber yasadığı saldırıların karşısında duruyor” diyen Hunt, “Mesajımız net, durun” ifadesini kullandı.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, saldırıları içişlerine müdahale, tahrik ve protestolara destek gerekçesiyle düzenlediğini açıkladı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.

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