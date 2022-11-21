Politika

Kürdistan Anti Terör, İran saldırısının bilançosunu açıkladı

İran’ın gece saatlerinde Kürdistan Bölgesi’nde düzenlediği saldırıda 7 füze ve 3 İHA’nın kullanıldığı bildirildi.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör Birimi’nden yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (Pasdaran) 7 füze ve 2 bomba yüklü drone’la  Cejnijan Kampı ve Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinin karargahlarını hedef aldığı belirtildi.

Saat 00.17’de yapılan saldırıda 1 kişinin şehit düştüğü kaydedildi.

İran tarafından Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.

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