ABD’den İran’a bir mesaj daha: Vurdumduymaz saldırılara son verin

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Saldırılara tepki gösterilen açıklamada “İran, sivillerin hayatını tehlikeye atan saldırılarını durdurmalı” denildi.

Söz konusu saldırılarla Irak’ın egemenliğinin ihlal edildiği vurgulanan açıklamada saldırıların Irak’ın altyapısına zarar verdiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kınamıştı.

Michael Erik Kurilla yaptığı açıklamada “İran’ın bu sabaha doğru Kürdistan Bölgesi’ne roket ve drone’larla gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıları yasaların çiğnenmesi olarak niteleyen Kurilla, “Bu saldırılar Iraklı vatandaşların hayatlarını tehlikeye atıyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, saldırıları içişlerine müdahale, tahrik ve protestolara destek gerekçesiyle düzenlediğini açıkladı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.