Doğu Kürdistanlı din alimleri: Halkımızın meşru taleplerini destekliyoruz

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Rojhilat’ın Şino, Nexede ve Piranşar kentlerinden din alimleri yayımladıkları ortak bildiride, gösteriler düzenleyen halkın taleplerine destek vererek, “Kaderimiz, halkımızın kaderinden ayrı değildir” mesajı verdi.

Bir video yayımlayan Kürt din alimleri, İran ve Doğu Kürdistan’da devam eden gösterilerle ilgili, “Yıllardır halkın yönetimden adalet, eşitlik, hizmet, sınır halkı ve kolberlerin öldürülmesine son verilmesi ve anayasanın uygulanması talepleri yanıtsız bırakılmış ve ihmal edilmiştir” denildi.

Alimler adına açıklama yapan Piranşar’a bağlı Celdiyan beldesinden Emir Xalidi, “Özgürlük ve toplumsal adaletten yoksunluk ve ekonomik enflasyon, halkı her zamankinden daha çok krize sokmuştur. Sorunlar ve adaletsizlik, halkın tepkisine yol açmıştır. Ne yazık ki yetkililer halka kulaklarını kapatmış, tepkileri zorla bastırarak halkı daha da ümitsizliğe sevk etmiştir” dedi.

Din alimleri hükümete, halka ve kamuoyuna yönelik şu çağrıyı yaptı:

1- Kürdistan din alimleri tarih boyunca her zaman halktan yana olmuştur ve halka destek vermeye de devam edeceklerdir. Kaderimiz, halkın kaderinden ayrı değildir. Tarihin her safhasında alimler nasıl ki halkın yanında olduysa şimdi de sivil tepkilere ve halkın adalet talebine tam desteğimizi bildiriyoruz.

2- İran ve Doğu Kürdistan’daki olaylarda yaşamını yitirenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyor, halkın ve kamu mallarına saldırıları, her ne amaçla olursa olsun halka karşı küfür, hakaret ve uygunsuz ifadeleri gayrimeşru, şeriata ve yasalara aykırı kabul ediyoruz. Halk hassas olmalı, evlerin, mülklerin yakılıp yıkılması taleplerin yerini alır, meşru hak ve adalet talebinin önüne geçerse, sivil gösterileri amacından saptırır ve düşmanlarımızı sevindirir. İtidalli ve şiddetten uzak gösterilere inanıyoruz.

3- Yönetimden, halka ve tepkilere yanıt vermesini talep ediyoruz. Bu ülke için kanlarını verenlere, mermi ve sindirmeyle karşılık verilemez, hiç kimse öldürülemez. Bu gençler bu toprakların gençleridir, hiç kimsenin öldürülmesinden yana değiliz ve bu hiçbir derde deva olmaz.

4- Gençlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma süreci hızlandırılmalı, tutuklananlar bir an önce serbest bırakılmalıdır.