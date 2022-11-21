İran’ın füze saldırıları nedeniyle bir köy boşaltıldı

ERBİL (K24)

İran’ın Erbil’in Koye ilçesinde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP-İ) karargahına yönelik füze saldırılarının ardından söz konusu ilçedeki bir köy boşaltıldı.

İran’ın füze ve drone saldırıları hakkında konuşan Koye Kaymakamı Tarık Hayderi, “kentteki güvenlik durumu korunuyor ancak halk, füze saldırılarının ne zaman olacağını bilmediği için endişeli” dedi.

Halkın saldırılar nedeniyle huzursuz olduğunu bildiren Hayderi, halkın endişeli ve huzursuz olmakta haksız olmadığını ifade etti.

Eğitim sürecindeki duruma değinen Hayderi, ““Eğitim sürecinin bu duruma kurban gitmesini istemiyoruz. Eğitim Bakanlığı ile iletişimdeyiz ve eğitim sürecini devam ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayderi, sosyal medyadaki paylaşımların halkın kaygılarını olumsuz etkilediğini ve insanlar arasında daha fazla korku yaydığını dile getirdi.

Koye Kaymakamı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azadi Kampının çevresindeki Hıristiyanların yaşadığı Hermote köyü gibi bazı köyle füze saldırıları nedeniyle boşaltıldı. Bu yıl gerçekleşen ilk füze saldırılarının ardından Hermote köyü boşaltılmıştı, halen köylerine dönemediler.”

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, saldırıları içişlerine müdahale, tahrik ve protestolara destek gerekçesiyle düzenlediğini açıkladı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.