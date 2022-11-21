12 barodan açıklama: Operasyonlar sorunları derinleştirecek

DİYARBAKIR (K24)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rojava ve Kürdistan Bölgesi sınırlarında düzenlediği hava operasyonlarına ilişkin Diyarbakır, Van, Urfa, Mardin, Şırnak, Ağrı, Batman, Bingöl, Dersim, Hakkari, Muş ve Siirt baroları tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Askeri operasyonların sürmesi halinde şüphesiz daha fazla can kaybı yaşanacaktır” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Hava operasyonlarının yapıldığı alanlar; Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaştan sonra IŞİD'den temizlenen ve güvenliğin yeniden tesis edildiği, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı alanlardır. Ülke olarak yıllardır savaşın, çatışmanın ve şiddetin sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştirdiğini yaşanan büyük acılarla tecrübe etmiş bulunmaktayız. Bugün ihtiyacımız olan şey; Kürtlerin yoğun yaşadığı alanlara askeri operasyonlar düzenlemek suretiyle sorunu derinleştirmek değil, toplumun her kesimiyle barışmaktır. Türkiye'nin komşu halklarla ilişkilerini barışı gözeterek sürdürmesi, herkes için elzemdir.”

“BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER ARAMAYA DAVET EDİYORUZ”

“Bireyler, gruplar ve halklar; vazgeçilmez, adil, sürdürülebilir ve kalıcı barış içinde yaşama hakkına sahiptir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu hakkın sağlanması ve korunması sorumluluğu devletlere aittir. Biz aşağıda imzası bulunan Barolar savaşa karşı barışı savunmanın sorumluluğuyla; bölgede, sorunların çözümden ziyade yeni sorunlara sebebiyet verecek operasyonları halklar arasındaki barış zemini açısından tehlikeli görüyor ve hükümeti sorunlara askeri müdahaleler yerine barışçıl siyasi çözümler aramaya davet ediyoruz.”