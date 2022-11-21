Kanada: İran saldırılarını durdurmalı

ERBİL (K24)

Kanada’nın Bağdat Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İran’ın Irak Kürdistan Bölgesi’nde bir mülteci kampı dahil olmak üzere düzenlediği saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bu saldırılar Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve sivillerin hayatını tehlikeye atmaktadır” denildi.

Kanada’nın Bağdat Büyükelçiliği, “İran saldırılarını durdurmalı” çağrısı yaptı.

Once again, we strongly condemn Iranian strikes in the Kurdistan Region of #Iraq, reportedly including in a refugee camp. These attacks violate Iraq’s sovereignty and jeopardize civilian lives. #Iran must stop immediately. — Canada in Iraq (@CanadainIraq) November 21, 2022

NE OLMUŞTU?

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, saldırıları içişlerine müdahale, tahrik ve protestolara destek gerekçesiyle düzenlediğini açıkladı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.