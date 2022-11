Kanada: İran saldırılarını durdurmalı

ERBİL (K24)

Kanada’nın Bağdat Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İran’ın Irak Kürdistan Bölgesi’nde bir mülteci kampı dahil olmak üzere düzenlediği saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bu saldırılar Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve sivillerin hayatını tehlikeye atmaktadır” denildi.

Kanada’nın Bağdat Büyükelçiliği, “İran saldırılarını durdurmalı” çağrısı yaptı.

Once again, we strongly condemn Iranian strikes in the Kurdistan Region of #Iraq, reportedly including in a refugee camp. These attacks violate Iraq’s sovereignty and jeopardize civilian lives. #Iran must stop immediately.