Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani gruplardan Türkiye ve İran’a: Saldırıları durdurun

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani gruplar, Kürdistan Bölgesi sınırları içerisindeki saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Türkiye ve İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine yönelik saldırılarını durdurmasının istendiği açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasına vurgu yapıldı.

Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistan Bölgesi partilerinin grupları tarafından yapılan ortak açıklamada, Irak Parlamentosu’nun saldırılara karşı ciddi bir tutum takınması ve saldırıların durdurulması için çalışması istendi.

Türkiye ve İran'ın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için çalışmaya çağırıldığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi'nin sınır bölgelerine yönelik füze saldırılarını durdurun” denildi.

Saldırılar karşısında Irak Parlamentosu’nun ciddi bir tavır almasını istenirken, Irak'ın egemenliğini korumak için çalışmaya çağrıldı.

Birleşmiş Milletler, ABD ve uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarına karşı tavır almaya çağırıldığı açıklamada, Irak’ın hava sahasını koruması için, hava savunma sistemi sağlanması istendi.

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, saldırıları içişlerine müdahale, tahrik ve protestolara destek gerekçesiyle düzenlediğini açıkladı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.