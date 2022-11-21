Van ile Bitlis’te gösteri ve yürüyüşlerle ilgili karar

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Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin” izne bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırlarında 21 Kasım 08.00'den 5 Aralık 08.00'e kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, dron, paramotor uçurma, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylemler, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının, en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi ve idarece talep edilen belgelerin bildirilmesi şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

VAN'DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARINA YASAK

Öte yandan Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 9 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 21 Kasım 2022'den geçerli 29 Kasım 2022'de dahil 9 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."