Mısır: Sisi ile Erdoğan ikili ilişkilerde yeni başlangıç yapmak konusunda hemfikir

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Mısır Cumhurbaşkanlığı, 'Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Türkiyeli mevkidaşı Tayyip Erdoğan'ın Katar'da el sıkışmalarını ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendirdiğini' duyurdu.

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi'nin kameralara el sıkışırken ve hatta ellerini birbirinin üzerine koyarken poz vermesi, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesiyle kopan ilişkilerin düzelmeye başladığına dair yorumları beraberinde getirdi.

Bunu doğrulayan bir açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanlığı, "Sisi ile Erdoğan, Katar'da el sıkışmalarını ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendirdi" dedi.

'SİSİ-ERDOĞAN ZİRVESİ' İDDİASI

Öncesinde Mısır haber kanalı Al Qahera News, Dünya Kupası'nın açılışı vesilesiyle Doha'da Sisi ile Erdoğan'ın zirve toplantısı yaptığını iddia etti. İki taraf da görüşme iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, ancak iki cumhurbaşkanının açılış töreninden önce el sıkıştığını gösteren fotoğraf viral oldu.

Erdoğan'dan Türkiye'ye dönüşte Sisi ile verdiği pozla ilgili "Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın" açıklaması geldi.

'KATİL, ZALİM SİSİ'DEN BUGÜNE

Erdoğan, 3 Temmuz 2013'ten beri Sisi'ye karşı 'katil, zalim' gibi ifadeler içeren çok sert açıklamalar yapmış, Ankara, Sisi yönetimine karşı İhvan'ı açıkça desteklemeye devam etmişti.

Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkileri düzeltmesine koşut, geçen yıl Mısır ile Türkiye arasında ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları tartışmak üzere istikşafi istişare turları düzenlenmeye başlandı.

LİBYA'DA RAKİP TARAFLARI DESTEKLİYORLAR

Haziran 2022'de Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kahire'ye giderek 9 yıl sonra Mısır'a bakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Ancak Ekim 2022'de Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Mısır ile Türkiye arasındaki diyaloğun Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.