Politika

Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya Türkiye ile işbirliğini artırmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile işbirliğini artırarak terör yasalarını sıkılaştırması gerektiğini söyledi.
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Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
dünya NATO Jens Stoltenberg Finlandiya İsveç Türkiye PKK

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ‘terör örgütleriyle mücadele’ etmek için Türkiye ile işbirliğini artırarak terör yasalarını sıkılaştırması gerektiğini söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'ya, teröre karşı başta Türkiye olmak üzere NATO ülkeleriyle işbirliği çağrısı yaparak, "İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve benzerleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalı" dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin bu terör örgütlerine yönelik yasalarını sıkılaştırması gerektiğine dikkati çekerek, "Terör saldırılarına en fazla maruz kalan NATO ülkesi Türkiye olduğu için, bundan endişe duyuyor ve Türkiye'nin endişelerini anlamalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi sınırları ve Rojava’da başlattığı "Pençe-Kılıç" isimli hava saldırıları hakkında da konuşan Stoltenberg, ‘NATO ülkelerinin terör örgütlerine yönelik farklı görüşleri olduğunu ve Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu’ vurguladı.

 

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