Politika

ABD’den Antep'teki havan toplu saldırıya ilişkin açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, “Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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HABER MERKEZİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Antep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklama yaptı. 

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Bu sabah Antep'in Karkamış ilçesine havan toplu saldırı düzenlendiği bildirilmişti. 

Sınıra yakın bölgede bulunan Kocatepe İlköğretim Okulu ve seyir halinde bulunan bir tır isabet alırken, bazı toplar ise boş yol, arazi, ev ve bahçelere isabet etmişti.

FAHRETTİN KOCA: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, “Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı” dedi.

Koca, “Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır” ifadelerini kullandı.

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