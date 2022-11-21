Politika

Fahrettin Koca açıkladı: Karkamış’taki saldırıda 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Fahrettin Koca, Karkamış’taki havan toplu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 19 kişinin yaralandığını bildirdi.
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kürdistan Antep Karkamış havan saldırısı Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, “Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı” dedi.

Koca, “Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır” ifadelerini kullandı.

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