Politika

Irak Dışişleri, Türkiye ve İran’ın saldırılarını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran’ın Kürdistan Bölgesi’ndeki saldırılarını kınadı.
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Irak Kürdistan Bölgesi Irak Dışişleri Bakanlığı İran Türkiye

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran’ın Kürdistan Bölgesi’ndeki saldırılarını kınayarak, saldırıların Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ın egemenliğini hedef alan Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki saldırıların, uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.

Öte yandan Irak Parlamentosu, Irak egemenliğinin korunmasını görüşmek üzere yarın toplanacak.

Irak Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, parlamentonun yarın oturum düzenleme kararı aldığı bildirildi.

Oturumun gündeminde Irak'ın egemenliği konusunun olacağı ifade edildi.

 

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