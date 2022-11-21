Uluslararası Koalisyon Komutanı’ndan İran’a tepki

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon Güçleri Irak ve Suriye Genel Komutanı General Matthew McFarlane, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıları kınayan Matthew McFarlane, “Bunu, Irak’ın egemenliğinin ihlali olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Ayrıca saldırıların sivilleri riske attığını vurgulayan General Matthew McFarlane, “Bu tür eylemler Irak Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD ve Uluslararası Koalisyon altyapısının veya askeri ekipmanlarının zarar görmediğini söyleyen McFarlane, herhangi bir can kaybı vermediklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, saldırıları içişlerine müdahale, tahrik ve protestolara destek gerekçesiyle düzenlediğini açıkladı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.