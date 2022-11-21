Politika

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te Stokholm Türkiye Büyükelçiliği Kançılarya binasına ‘PKK propagandası' ve 'Erdoğan’a yönelik hakaret içeren görüntü ve fotoğrafların yansıtılması' nedeniyle İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström'i bakanlığa çağırdı.
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türkiye Staffan Herrström İsveç

HABER MERKEZİ

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına 'PKK propagandası' ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına propaganda ve Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği belirtilen görüntüler ve fotoğraflar yansıtıldı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.

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