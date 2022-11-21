HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan dahil 47 gözaltı

DİYARBAKIR (K24)

Edinilen bilgilere göre Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Türkiye’nin Rojava ile Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik hava saldırılarını protesto etmek için Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda açıklama yapmak için bir araya geldi.

Açıklamanın yapıldığı meydanda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Alanda açıklama yapan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, “Hiçbir şey bizi engelleyemez. Biz barıştan yanayız. Bizi çevreleyen savaştan yanadır” ifadelerini kullandı.

Polisin müdahalesinin ardından Ceylan’ın da aralarında bulunduğu 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTANBUL’DA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan HDP İstanbul ilçe örgütlerinin Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Meydanı'nda toplanarak yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.

Müdahale sonucu 10 kişi gözaltına alındı.

HAVA OPERASYONLARI

Türk savaş uçakları önceki gece Kürdistan Bölgesi ve Rojava’da PKK ile DSG’ye yönelik bombardıman düzenlemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Rojava ve Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği bombardımanda 9 Demokratik Suriye Güçleri (DSG) savaşçısı ile 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığı açıklamıştı.

DSG kaynakları, saldırıda Kobani, Derik, Zirgan ve Şehba bölgelerinin hedef alındığını duyurmuştu.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi de Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Türkiye'nin güvenli noktaları bombalaması tüm bölgeyi tehdit ediyor. Bu bombalama hiçbir tarafın lehine değildir. Büyük bir felaketi önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Eğer savaş patlak verirse bundan herkes etkilenecektir. Saldırılar, şu anda barbarca bombalamaya maruz kalan bölgelerimizle sınırlı kalmayacaktır. Ailelerimize evlerinde kalmaları ve güvenlik güçlerinin direktiflerine uymaları çağrısında bulunuyoruz."