Politika

Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi

Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti.
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dünya Endonezya Deprem Cakarta

HABER MERKEZİ

Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti. Depremle ilgili yapılan ilk değerlendirmede can kaybının 46 olduğu bildirilmişti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Şiddetli deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

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