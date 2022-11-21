Politika

Diyarbakır’da 7 günlük yasak kararı

Diyarbakır Valiliği, kentteki toplantı, yürüyüş ve benzeri kitlesel eylemlerin 7 gün yasakladığını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Açık alanlarda yapılabilecek (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem (Jandarma bölgesi dâhil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 21.11.2022 günü saat 13.00’dan 27.11.2022 günü saat 23.59’a kadar (7) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile “Ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak” kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği ve “27 Kasım” tarihinin PKK/KCK terör örgütü açısından -sözde- kuruluş yıldönümü olarak örgütsel anlam taşıdığı hususları göz önüne alındığında, Devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından belirtilen tarih ve öncesinin eylem amacıyla seçilebileceği öngörülmüştür.”

DİYARBAKIR BAROSU: YASAKLAMA KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Bu arada Diyarbakır Barosu, yasaklama kararının iptali için dava açıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Baromuz; Diyarbakır Valiliğinin, demokratik toplumun temel değerleri arasında yer alan ifade özgürlüğü çerçevesindeki birçok etkinliğin kent genelinde yedi gün boyunca yapılmasını yasaklayan kararına karşı, Diyarbakır İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açmıştır” denildi.

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