Kürdistan Parlamentosu: İran’ın saldırılarını şiddetle kınıyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, İran’ın Kürdistan Bölgesi'nin farklı noktalarına yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı.

Kürdistan Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, İran güçlerinin Erbil ve Süleymaniye vilayetlerinin çeşitli bölgelerine düzenlediği son füze ve drone saldırılarından endişe duyulduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Bu haksız saldırıları şiddetle kınıyoruz” denildi.

Tüm komşularla ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı olarak geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, birbirinin içişlerine karışmama ve uluslararası hukuk ve düzenlemelere tam uyum sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

“Hangi taraftan olursa olsun askeri saldırıları kınıyor, askeri çözüm ve mekanizmaların hiçbir sorunu çözmeyeceğine, bölge barışını daha da tehlikeye atacağına inanıyoruz. Federal hükümete Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere Irak'ın egemenliğini korumak için anayasal görevini yerine getirmesi ve bu yönde her türlü diplomatik tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz. Bölgesel ve küresel güvenliği sağlamayı ve istikrarsızlığın gelişmesini önlemeyi BM Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası toplumun sorumluluğu olarak görüyoruz.”

Gece saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi-İ’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye sınırlarındaki Banegewr ve Zirgwêz’deki karargahları ile Doğu Kürdistan (Rojhilat) Kürtlerinin kaldığı Erbil’in Bahirke beldesindeki kampı füze ve insansız hava araçlarıyla bombalandı.

Saldırılar sonucu bir KDP-İ Peşmergesi yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, saldırıları içişlerine müdahale, tahrik ve protestolara destek gerekçesiyle düzenlediğini açıkladı.

İran, 14 Kasım ve 28 Eylül tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.