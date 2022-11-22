ABD ile Galler maçı 1-1 sona erdi
HABER MERKEZİ
2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler karşı karşıya geldi.
Ahmed bin Ali Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısında ABD, ilk yarıyı tek gollü üstünlükle geçti.
36. dakikada Christian Pulisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Timothy Weah tek dokunuşuyla ağları buldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 'Ejderhalar' beraberlik için açık aradı. 80. dakikada Walker Zimmerman'ın ceza sahası içinde Gareth Bale yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen 33 yaşındaki yıldız hata yapmadı: 1-1.
MLS'te Los Angeles forması giyen Bale, ülkesi adına kariyerinin 41. golünü kaydederken, bu gol Galler'in Dünya Kupası'nda 64 yıl sonra ilk golü oldu.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
ABD, kupaya 3 puanla başlayan İngiltere ile 25 Kasım tarihinde karşılaşacak.