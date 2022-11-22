Yaşam

Duhok’ta gaz patlaması: 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Duhok’ta bir binada meydana gelen patlamada 4 vatandaş yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.
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kürdistan

DUHOK (K24)

Dün akşam Duhok’un Girê Basê Mahallesi’nde üniversite öğrencilerinin yurdunun da bulunduğu bir binada, bir ekmek fırınına ait gaz tankı patladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, patlamanın şiddetti çevredekileri dehşete düşürüyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

K24’e konuşan Duhok Valisi Ali Teter, “Olayda 4 şehit ve 33 yaralımız var” dedi.

Edinilen bilgiye göre hayatını kaybedenler arasında Duhok Acil Polisi Müdür Yardımcısı Binbaşı Ali Berwari ile Xefur Omer Dêrgijniki isimli bir polis de bulunuyor.

Binbaşı Ali Berwari
Xefur Omer Dêrgijniki

Vali Teter, ölen polisler için saat 10.00’da resmi cenaze töreni düzenleneceğini söyledi.

Yurtta kalan öğrencilerin ise kentteki otellere yerleştirileceği kaydedildi.

BAŞBAKAN’DAN TALİMAT

Geçtiğimiz günlerde Süleymaniye’de de bir evin gaz tankı patlamış, olayda 15 vatandaş yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan son iki olay üzerine Başbakan Mesrur Barzani, patlamaların neyden kaynaklandığıyla ilgili araştırmalar sonuçlanana kadar gaz sistemiyle çalışmaların durdurulması talimatı verdi, konuyla ilgili olarak İçişleri ve Doğal Kaynakları Bakanlığı ile valilikleri görevlendirdi.

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