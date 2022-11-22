Politika

ABD'den Husilere çağrı

ABD, Yemen'deki Husilere, dünya deniz ticaretine yönelik tehditlerini durdurmaları ve savaşın sonlandırılması için müzakere masasına dönmeleri çağrısı yaptı.
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Husiler
Husiler
ortadoğu ABD Husiler İHA

HABER MERKEZİ

Yemen'deki ABD Büyükelçisi Stephen Fagin, Hadramevt ilindeki Dabbe Petrol Limanı'na bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Husilerin limanlara saldırıları, akaryakıt sıkıntısını artırarak Yemenlilere zarar vermekten öteye gitmez" ifadesini kullandı.

Fagin, Husilere dünya deniz ticaretine yönelik tehdidi durdurmaları ve savaşın son bulması için müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulundu.

Geçici başkent Aden'e bir günlük ziyareti sırasında Başbakan Muin Abdulmelik ve hükûmet yetkilileriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Fagin, Yemen'de destek ve insani yardım çabalarını baltalama ihtimali olan bir tırmanıştan endişe duyduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Yemen hükümeti, 21 Kasım'da ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde bulunan petrol limanı Dabbe'ye Husilerce bomba yüklü insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Dabbe Petrol Limanı'ndan ham petrol yüklemek üzere yanaşan bir petrol tankerini limandan uzaklaşmaya zorladıklarını belirtti.

Öte yandan Hadramevt'te yerel bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Husi saldırısı, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol sevkiyatının durmasına neden oldu.

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