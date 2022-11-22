Rusya’dan Türkiye'ye itidal çağrısı: Kürt sorununa barışçıl çözüm bulunmalı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Uzlaşma Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk ortaklarımızı, Suriye'nin sadece kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde değil, tüm topraklarda gerginliğin tırmanmasına izin vermemek için itidalli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Lavrentiev, Türkiye'nin Rojava ve Kürdistan Bölgesi’ndeki son hava saldırıları hakkında Rusya'ya önceden bilgi vermediğini, konunun Astana'da yapılacak Suriye görüşmesinde ele alınacağını kaydetti.

Kürt sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için ilgili taraflarla ilgili çalışmalara devam edilmesi gerektiğini belirten Lavrentiev, "Türk ortaklarımızı Suriye topraklarında aşırı güç kullanmaktan kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz" ifadesini kullandı.

Lavrentiev, bu yılın başından beri Ankara'nın olası bir kara harekatına ilişkin açıklamaları kapsamında Moskova'nın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik kara harekâtını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını ve bunun engellendiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rojava’ya yönelik son hava saldırısı hakkında, “Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç Kara Kuvvetlerinden de buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız” dedi.