Neçirvan Barzani’den Bağdat’a ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ülkenin durumu, ilişkiler, Erbil-Bağdat sorunları ve çözüm müzakerelerini görüşmek üzere bugün Bağdat’a bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan ve önde gelen tarafların üst düzey temsilcileriyle bir araya gelecek.

Neçirvan Barzani, Irak’ta yeni hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından ilk kez Bağdat’a bir ziyaret gerçekleştiriyor.