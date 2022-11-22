Politika

ABD'den Türkiye’nin operasyonlarıyla ilgili açıklama: Karşı çıkmaya devam ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rojava ve Suriye'ye düzenlediği hava harekatı ve olası kara harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada “koordine edilmemiş askeri eyleme” karşı çıkmaya devam ettiklerini söyledi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD ABD Türkiye Rojava operayon

HABER MERKEZİ

Suriye ve Türkiye'de sivil can kayıpları nedeniyle içten taziyelerini sunduklarını belirten Ned Price, Suriye'de DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasının ortak hedef olduğunu ve bu ortak hedefin desteklemesini istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD, Suriye ve Türkiye'de meydana gelen sivil can kayıpları dolayısıyla samimi taziyelerini ifade eder. Suriye'de sivil yaşamın korunması ve DAİŞ'in yenilgiye uğratılması ortak hedefinin desteklenmesi için gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Irak'ın egemenliğini ihlal eden her türlü koordinasyonsuz askeri eyleme karşı çıkmaya da devam ediyoruz.”

ALMANYA’DA AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger da Türkiye’nin Rojava, Suriye'ye ve Kürdistan Bölgesi’ne düzenlediği operasyonlarda “orantılı hareket etme ve uluslararası hukuka saygı gösterme” çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rojava ve Suriye'ye yönelik hava harekatı öncesi Rusya ya da ABD ile bu konuda bir görüşme yapmadıklarını söylemişti. Erdoğan, operasyonun hava harekatıyla sınır kalmayacağını belirterek, bir kara harekatının sinyalini verdi.

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