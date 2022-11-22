Ekonomi

Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1 lira 16 kuruş indirim yapılacak.
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türkiye Benzin fiyatları motorin Petrol

HABER MERKEZİ

Petrol fiyatlarının değer kaybetmesiyle benzinde indirim haberi geldi.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş gerileyecek. Motorinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,03 TL’ye, Ankara’da 20,19 TL’ye, İzmir’de TL’ye 20,20 TL’ye gerileyecek.

Motorine de 15 Kasım Salı günü 1 lira 54 kuruş indirim geldi ve litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de 24,96 TL'ye geriledi.

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