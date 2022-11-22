Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı

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Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 19. kez bir araya geldi.

Görüşmeler, bir otelde saat 07.00’de Rus ve Suriye’deki Beşar Esad rejimi heyetleri arasındaki ikili toplantıyla başladı. Türk heyeti, görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını saat 07.30’da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile yaptı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda, Esad rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in de hazır bulunduğu görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan’dan heyetler de bulunuyor.

2 gün sürecek toplantılarda, taraflar, Suriye’deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye’nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyinin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.

“ÖNCELİKLİ KONUMUZ İDLİB VE FIRAT’IN KUZEYDOĞUSU”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lavrentyev, Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmak için gün boyu ilgili taraflarla ikili ve üçlü toplantıların gerçekleştirileceğini belirterek, “Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat’ın kuzeydoğusundaki durum” dedi.

Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye topraklarından tamamen çıkarılmasının ülkedeki durumu istikrara kavuşturmada önemli olacağını dile getirerek, “Biz ilk önce bu konuyu Türk heyetiyle görüşeceğiz. Bu oldukça zor bir iş, bunu hepimiz çok iyi anlıyoruz ama bunun gerçekten mümkün olduğunu da düşünüyoruz” diye konuştu.