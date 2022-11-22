Çin Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne övgü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Çin’in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei’yi kabul etti.

Büyükelçi Wei, Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının, özellikle Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve ticari ilişkilerin ileriye taşınmasında yaptığı yardım ve işbirliğine övgüde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani ise 9. Hükümet kabinesinin yaptığı reformlar, ekonominin çeşitlendirilmesi, bürokraside işlemlerin azaltılması ile yerli ve yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanmasıyla ilgili konularda bilgi verdi.

Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının korunması, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anlaşmalar ve anayasa çerçevesinde çözümü gibi konular da ele alındı.