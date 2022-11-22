Politika

Fransa’dan Türkiye'ye operasyon mesajı: Maalesef ilk kez görmüyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Rojava, Suriye ve Kürdistan Bölgesi’nde düzenlediği hava operasyonuyla ilgili “endişesini” dile getirerek “itidal” çağrısında bulundu.
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
avrupa Fransa Türkiye operasyon mesaj

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Moldova'da düzenlenen uluslararası bir konferansın oturum aralarında yaptığı konuşmada, "Maalesef, Türkiye'nin yabancı bir ülkede saldırılar düzenlediğini ilk kez görmüyoruz. Her defasında Türkiye'nin daha fazla itidal göstermesi konusundaki arzumuzu dile getirdik” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı, “Türkiye'nin terörizm karşısındaki güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ancak bu tür araçlarla ve böylesine bir yöntemle değil” ifadelerini kullandı.

Tütkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Rojava Suriye ve Kürdistan Bölgesi’ndeki operasyonun ardından rojava ve Suriye'de “kara operasyonu” hakkında “Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir gücün Kara Kuvvetlerinden buna katılması gerekir, bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız” dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre Rojava ve Suriye'de gerçekleştirilen hava operasyonunda çok sayıda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) savaşçısı ve rejim askeri hayatını kaybetti.

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