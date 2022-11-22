Politika

Neçirvan Barzani ile Sudani sınır güvenliğini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Sudani, sınır bölgelerinin güvenliğini görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Muhammed Şiya Sudani

BAĞDAT (K24)

Bugün Bağdat’a bir ziyarette bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir araya geldi.

Görüşmede ulusal düzeyde ortak tutumun önemine vurgu yapılarak, ekonomi, geçim koşulları ve hizmetler konusunda birlik olunması ve Irak vatandaşları için daha yaşam koşullarının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Sudani, federal hükümetin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle olan sorunların çözümünde, tüm bileşenlerin haklarının garanti edilmesi hususunda anayasaya bağlı olduğunu vurguladı.

Neçirvan Barzani ise Sudani’yi, hükümet kabinesinin güvenoyu almasından dolayı tebrik ederek, ülkenin, uzlaşı ve çözüm dilinin hakim olduğu yeni bir döneme taşınmasından umutlu olduğunu ifade etti.

Irak’ın sınır bölgelerinin güvenlik durumunun da ele alındığı görüşmede, Irak’ın egemenliğini korunması, sürekli ihlallerin reddedilmesi ve Irak’ın komşu hiçbir ülke açısından tehdit oluşturmaması için birlikte çalışılması konusunda iki tarafın yardımlaşmasının önemine vurgu yapıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv