Neçirvan Barzani ile Sudani sınır güvenliğini görüştü

BAĞDAT (K24)

Bugün Bağdat’a bir ziyarette bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir araya geldi.

Görüşmede ulusal düzeyde ortak tutumun önemine vurgu yapılarak, ekonomi, geçim koşulları ve hizmetler konusunda birlik olunması ve Irak vatandaşları için daha yaşam koşullarının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Sudani, federal hükümetin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle olan sorunların çözümünde, tüm bileşenlerin haklarının garanti edilmesi hususunda anayasaya bağlı olduğunu vurguladı.

Neçirvan Barzani ise Sudani’yi, hükümet kabinesinin güvenoyu almasından dolayı tebrik ederek, ülkenin, uzlaşı ve çözüm dilinin hakim olduğu yeni bir döneme taşınmasından umutlu olduğunu ifade etti.

Irak’ın sınır bölgelerinin güvenlik durumunun da ele alındığı görüşmede, Irak’ın egemenliğini korunması, sürekli ihlallerin reddedilmesi ve Irak’ın komşu hiçbir ülke açısından tehdit oluşturmaması için birlikte çalışılması konusunda iki tarafın yardımlaşmasının önemine vurgu yapıldı.