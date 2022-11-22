İran’dan PAK karargahlarına bombardıman

ERBİL (K24)

İran tarafından Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Pirde ve Dêgele'deki karargahları bombalandı.

K24'ün edindiği bilgiye göre PAK karargahı 4 füzeyle hedef alındı.

K24’e konuşan PAK Sözcüsü Xelil Nadri, “Saldırılar füzelerle mi yapıldı yoksa İHA’larla mı henüz bilmiyoruz. Vurulan bölgeleri daha önce boşaltmıştık. Bu yüzden can kaybımız yok” dedi.

Nadri, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, İran ordusunun saldırılarının önüne geçmesini istedi.

Pirde, Erbil ile Kerkük arasında, Dêgele ise Erbil ile Süleymaniye arasındaki bölgede yer alıyor.

Ayrıca bir insansız hava aracının (İHA) Koye semalarında görüldüğü kaydedildi.

İran, 28 Eylül ve 14 ile 21 Kasım tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.

Ayrıntılar geliyor...