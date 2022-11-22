Dünya Kupası’nda büyük sürpriz: Suudi Arabistan Arjantin’i devirdi

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2022 Katar Dünya Kupası'nın 3. gününde Arjantin, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

C Grubu ilk maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin adeta şok yaşadı ve 1-0 öne geçtikleri maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin 10. dakikasında gol perdesini penaltıdan Lionel Messi açarken ilk yarı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

2. yarıda ise oyuna ağırlığını koyan Suudi Arabistan'da 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari attıkları gollerle takımlarına galibiyeti getirdiler.

İki ülke, 5. kez karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan İki maçı Arjantin kazanırken, iki karşılaşma ise berabere sona erdi.

Gruptaki diğer maçta ise Meksika ile Polonya, 974 Stadı’nda puan mücadelesi verecek.