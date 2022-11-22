Erdoğan’dan operasyon mesajı: Kimse mani olamaz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya değinen Erdoğan'ın şunları söyledi:

“Önceki hafta İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıya mertçe karşımıza çıkmaya yüreği yetmeyenlerin alçak bir eylemi olarak görüyorum. 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvende hissettikleri yerde başına yağan bombaları hazmedemeyen terör örgütü sınırlarımızı hedef almıştır. Karkamış'ta vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin tek damla kanı dahi boşuna gitmeyecektir. Teröristlerin her birinin kimliğini yerini, sicilini biliyoruz. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini cesaretlendirdiğini biliyoruz. Sabrımız kifayetsizliğimizden değildir, sabrımız diplomasiye ve ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme sözümüzdendir.”

Erdoğan sözlerinin devamında, “Buradan açıkça ilan ediyorum. Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması için yaptığımız anlaşmalarda üzerimize düşeni yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, tek bir sınır vardır. Kendi ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu nereden başlayacaksa oraya kadar gideceğiz. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında güvenlik çizgisini olması gereken yere çektik. Saldırıların devam ettiği yerlerde çizgiyi olması gereken yerlere çekmemize kimse mani olamaz” ifadelerini kullandı.