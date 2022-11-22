Başkan Barzani, Çin Büyükelçisi’yle görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Çin’in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Konuk heyet, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 14’üncü kongresinin başarısı ve yeniden başkan seçilmesinden dolayı Başkan Barzani’yi kutladı.

KDP Genel Başkan Yardımcıları ve partinin üst düzey yönetimini kutlayan Çin heyeti, taraflar arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemini vurguladı.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için varılan anlaşmaya bağlı olduklarını vurgulayan konuk heyet, anlaşmanın uygulanması gerektiini ifade etti.