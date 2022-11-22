Politika

Başkan Barzani, Çin Büyükelçisi’yle görüştü

Çin’in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei ve beraberindeki heyet, KDP’nin 14’üncü kongresinin başarısından dolayı Başkan Barzani’yi kutladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Cui Wei ve Başkan Barzani
Cui Wei ve Başkan Barzani
kürdistan Başkan Barzani Çin heyeti görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Çin’in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Konuk heyet, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 14’üncü kongresinin başarısı ve yeniden başkan seçilmesinden dolayı Başkan Barzani’yi kutladı.

KDP Genel Başkan Yardımcıları ve partinin üst düzey yönetimini kutlayan Çin heyeti, taraflar arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemini vurguladı.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için varılan anlaşmaya bağlı olduklarını vurgulayan konuk heyet, anlaşmanın uygulanması gerektiini ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv